Український маркетплейс для замовлення й доставки ліків Liki24 запустив глобальну платформу Liki24.Global, що дозволяє користувачам замовляти таблетки онлайн у 50 країнах світу. Раніше компанія працювала лише на дев’яти ринках Європи. Що дає такий підхід до масштабування?

26 листопада стартап Liki24 офіційно запустив глобальну платформу Liki24.Global, що дозволяє користувачам замовляти ліки онлайн у 50 країнах світу, розповів Forbes засновник стартапу Антон Авринський. До цього він працював на дев’яти закордонних ринках, запускаючи їх поступово.

У липні 2025-го Liki24 залучив $9 млн для виходу на європейські ринки. Сукупно сайт і застосунки Liki24 відвідують понад 3 млн людей щомісяця, писав тоді Forbes. Середній чек – 1600-1700 грн в Україні та 1700-2100 грн у валютному еквіваленті в ЄС.

Аптеки платять Liki24 відсоток від продажів через маркетплейс, фармкомпанії – за просування продуктів на платформі. Скільки замовлень генерує платформа Liki24.Global за час тестування?

Станом на листопад платформа приносить до 5% від загального обсягу замовлень, каже Авринський. Тестування понад 40 нових ринків стартувало на початку вересня 2025-го. «За майже три місяці всі наші гіпотези підтвердилися», – говорить він, не називаючи суму інвестицій у запуск платформи.

Чому Liki24 змінили підхід до експасії й чи спрацює він?

Вихід Liki24 у понад 40 країн

З початку міжнародної експансії у 2020-му, Liki24 запускали кожну країну окремо під локальну специфіку. Liki24.Global буде єдиною платформою для всіх нових країн. Вона працює в 50 країнах, підтримує 10 мов і деякі місцеві валюти, каже Авринський.

До нових ринків увійшли зокрема Алжир, Аргентина, Мексика, Греція, Кіпр, Сербія, Еквадор та інші. Невеликі країни виявилися найактивнішими під час тестового запуску, каже Авринський. «Попит не прив’язаний до розміру ринку, це нас приємно вразило», – додає він.

Ліки з Liki24 тепер можна замовляти онлайн у 50 країнах світу

За його словами, менш ніж за три місяці замовлення зробили тисячі нових клієнтів. «Багато з них повернулися й оформили повторні покупки», – додає він, не розкриваючи цифр. Динаміка росту, за його словами, до 20% щомісяця.

Стара модель, коли ринки відкривали один за одним, додавала Liki24 до 7% потенційного виторгу з кожної нової країни, каже керівний партнер об’єднання бізнес-ангелів iClub Юрій Романюха. iClub заснував фонд TA Ventures Вікторії Тігіпко, що є інвестором Liki24.

«Тепер мультиплікативний ефект може забезпечити сукупне зростання на 50-70% за кілька років», – каже Романюха. Кінцевий результат, за його словами, залежатиме від швидкості локальних партнерств і маркетингових активностей.

Навіщо Liki24 змінили підхід до експансії

Нова модель експансії Liki24 зменшує витрати на вихід на нові ринки: компанія вкладається один раз, а масштабується у десятки, – каже Віталій Лаптенок, засновник та керівний партнер фонду Flyer One Ventures, що є інвестором стартапу. «Економія на кожен запуск може складати від 40% до 60%», – додає Романюха. Приміром, у запуск в Німеччині Liki24 вклали до $100 000, інвестиції в Бельгію були в рази менші, казав Авринський у липні 2025-го.

За словами Лаптенка, логістика, підтримка, верифікація і ризик-менеджмент налаштовуються один раз, час виходу на новий ринок скорочується з місяців до тижнів.

Водночас серед мінусів може бути відсутність фокуса, вважає він. «Але якщо частина ринків не піде, команда швидко перемкнеться на більш перспективні», – каже інвестор.

Інший ризик – велике операційне навантаження. Запуск кожного ринку потребує уваги до інтеграції, партнерів та юридичних нюансів. «Єдина платформа – плюс, але все одно потрібен ресурс на адаптацію», – каже Лаптенок.

Якщо нова модель масштабування спрацює, це матиме прямий вплив на оцінку компанії, переконаний Романюха. Після залучення стартапом $9 млн інвестицій у липні 2025-го, Liki24 отримав оцінку близько $50 млн, писав Forbes Ukraine у липні 2025-го. Авринський оцінку не коментував.

Можливість розширюватись одночасно на десятках ринків створює умови для значного зростання оцінки у наступних раундах, каже Романюха.