Український стартап Liki24 залучив $9 мільйонів інвестицій у Series A раунді. Раунд підтримали українські фонди u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners, DniproVC та казахстанський MA7 Ventures. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Інвестиції підуть на запуск у ще кількох європейських країнах та вдосконалення платформи із замовлення ліків.

Liki24 працює в дев’яти країнах: Італії, Німеччині, Україні, Румунії, Франції, Австрії, Нідерландах, Бельгії та Іспанії.

У 2024-му компанія подвоїла темпи зростання на ринку ЄС, ідеться у релізі. Зараз європейські країни приносять 60% усього доходу компанії.

«З огляду на темпи зростання, сильні партнерства та чітку бізнес-модель, Liki24.com має всі шанси стати головним маркетплейсом health-товарів для мільйонів європейців», — цитується в релізі засновниця та керівний партнер венчурного фонду TA Ventures Вікторія Тігіпко.

Liki24 користуються понад 2,5 млн людей. Щомісяця сайт і додатки відвідують понад 3 млн користувачів. На платформі представлені понад 13 000 продавців.

Контекст

Liki24 заснували Антон Авринський, Дмитро Лятамбур, Сергій Фадєєв, Сергій Клєбанов та Володимир Зубенко у 2017-му. На рахунку стартапу близько $6 млн інвестицій. В Україні компанія працювала з понад 12 000 аптек, де клієнти можуть бронювати ліки або замовляти їх доставкою. Серед них мережі АНЦ, «Аптека 9-1-1», «Аптека доброго дня», «Подорожник» та інші.

Користувачі можуть порівнювати ціни від різних продавців та замовляти товари з доставкою на пошту, курʼєром, або самовивозом. Середній чек замовлень: 1600-1700 грн в Україні, 1700-2100 грн у валютному еквіваленті в ЄС.