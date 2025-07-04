Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«$100–150 млн за несколько лет». Liki24 привлек раунд на $9 млн для выхода на европейские рынки. Forbes Ukraine узнал вероятную оценку компании сейчас

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

Liki24 експансія, ліки онлайн, Liki24 в Європі /Александр Чекменев

Основатель Liki24 Антон Авринский Фото Александр Чекменев

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:26 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:26

Сервис по доставке лекарств Liki24 привлек $9 млн от инвесторов из Украины, Чехии и Казахстана. Вырученные средства команда потратит на расширение в Евросоюзе. После болезненного выхода из Польши в 2022 году основатель Антон Авринский разработал осторожную стратегию выхода на новые страны: тестовое присутствие, аналитика, затем масштабирование. Как работает его стратегия?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Украинский маркетплейс для заказа и доставки лекарств Liki24 получил оценку около $50 млн, говорит собеседник, предметно знакомый с деятельностью компании. Он попросил не указывать своего имени и должности в этой статье из-за чувствительности темы и отсутствия полномочий комментировать ее. Такую оценку стартап получил после привлечения $9 млн инвестиций, о чем компания объявила 3 ​​июля. Основатель Liki24 Антон Авринский оценку не комментирует.

Это крупнейший инвестиционный раунд для украинского стартапа с начала 2025 года. Для Liki24 это Series A – раунд финансирования, когда стартап уже имеет проверенную бизнес-модель и привлекает капитал для масштабирования. Совокупная сумма инвестиций Liki24 с 2017-го составила около $16 млн.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні