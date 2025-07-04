Сервис по доставке лекарств Liki24 привлек $9 млн от инвесторов из Украины, Чехии и Казахстана. Вырученные средства команда потратит на расширение в Евросоюзе. После болезненного выхода из Польши в 2022 году основатель Антон Авринский разработал осторожную стратегию выхода на новые страны: тестовое присутствие, аналитика, затем масштабирование. Как работает его стратегия?

Украинский маркетплейс для заказа и доставки лекарств Liki24 получил оценку около $50 млн, говорит собеседник, предметно знакомый с деятельностью компании. Он попросил не указывать своего имени и должности в этой статье из-за чувствительности темы и отсутствия полномочий комментировать ее. Такую оценку стартап получил после привлечения $9 млн инвестиций, о чем компания объявила 3 ​​июля. Основатель Liki24 Антон Авринский оценку не комментирует.

Это крупнейший инвестиционный раунд для украинского стартапа с начала 2025 года. Для Liki24 это Series A – раунд финансирования, когда стартап уже имеет проверенную бизнес-модель и привлекает капитал для масштабирования. Совокупная сумма инвестиций Liki24 с 2017-го составила около $16 млн.