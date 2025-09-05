Украинский маркетплейс для поиска и доставки медикаментов Liki24.com вышел на рынок Великобритании, сообщил основатель платформы Антон Авринский. Для Liki24.com это первый рынок вне Евросоюза.
Подробности
- По словам Антона Авринского, за месяц работы Великобритания уже вошла в четверку лучших европейских рынков компании по доходам.
- «Всего после двух месяцев тестирования и шести лет размышлений мы запустились в Великобритании. Спрос очевиден: некоторые пользователи уже разместили по пять заказов и больше. Авиадоставка, доставляющая заказ в течение одного-двух дней, также пользуется большой популярностью», – отметил Авринский.
Контекст
Liki24 основали Антон Авринский, Дмитрий Лятамбур, Сергей Фадеев, Сергей Клебанов и Владимир Зубенко в 2017 году. В Украине компания работала с более чем 12 000 аптек, где клиенты могут бронировать лекарства или заказывать их доставкой. Среди них сети АНЦ, «Аптека 9-1-1», «Аптека доброго дня», «Подорожник» и другие.
Liki24 пользуется более 2,5 млн человек. Ежемесячно сайт и приложения посещают более 3 млн пользователей. На платформе представлено более 13 000 продавцов.
В июле этого года Liki24 привлекла $9 млн инвестиций в Series A раунде. Раунд поддержали украинские фонды u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners, DniproVC и казахстанский MA7 Ventures.
После болезненного выхода из Польши в 2022 году основатель Авринский разработал осторожную стратегию выхода на новые страны: тестовое присутствие, аналитика, затем масштабирование. Как работает его стратегия, читайте в материале Forbes Ukraine.
