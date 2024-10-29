«Украинский рынок разработки игр – около $300 млн». О падении выручки на 30%, пиратских продажах игр в Украине и разработке новой Assassin’s Creed. Интервью директора Ubisoft Ukraine

За 16 лет киевский и одесский офисы французского гиганта разработки игр Ubisoft присоединились к созданию 50 игр, рассказывает управляющий директор Ubisoft Ukraine Ольга Сендзюк. Как работают офисы компании? Почему выручка украинской локации просела на 30%? Какое распределение между геймерами на компьютерах и консолях в Украине? Интервью

Для большинства людей играть в игры – развлечение, а для Ольги Сендзюк, 37, – часть работы. Раз в квартал она тестирует игры Ubisoft, к разработке которых приобщаются специалисты украинских офисов.

С последнего – разработка новой части флагманской игры Assassinʼs Creed Shadows. «Релиз запланирован на 14 февраля, и эта последняя миля всегда самая ответственная», – говорит Сендзюк.