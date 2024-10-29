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«Украинский рынок разработки игр – около $300 млн». О падении выручки на 30%, пиратских продажах игр в Украине и разработке новой Assassin’s Creed. Интервью директора Ubisoft Ukraine

Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

8 хв читання

Коли вийде Assassin’s Creed Shadows, як працює Ubisoft в Україні, піратські продажі ігор /пресс-служба

За 16 лет киевский и одесский офисы французского гиганта разработки игр Ubisoft присоединились к созданию 50 игр, рассказывает управляющая директор Ольга Сендзюк Фото пресс-служба

За 16 лет киевский и одесский офисы французского гиганта разработки игр Ubisoft присоединились к созданию 50 игр, рассказывает управляющий директор Ubisoft Ukraine Ольга Сендзюк. Как работают офисы компании? Почему выручка украинской локации просела на 30%? Какое распределение между геймерами на компьютерах и консолях в Украине? Интервью

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Для большинства людей играть в игры – развлечение, а для Ольги Сендзюк, 37, – часть работы. Раз в квартал она тестирует игры Ubisoft, к разработке которых приобщаются специалисты украинских офисов.

С последнего – разработка новой части флагманской игры Assassinʼs Creed Shadows. «Релиз запланирован на 14 февраля, и эта последняя миля всегда самая ответственная», – говорит Сендзюк.

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