«Український ринок розробки ігор – близько $300 млн». Про падіння виторгу на 30%, піратські продажі ігор в Україні та розробку нової Assassin’s Creed. Інтерв’ю директорки Ubisoft Ukraine

За 16 років київський та одеський офіси французького гіганта розробки ігор Ubisoft долучилися до створення 50 ігор, розповідає керівна директорка Ubisoft Ukraine Ольга Сендзюк. Як працюють офіси компанії? Чому виторг української локації просів на 30%? Який розподіл між геймерами на комп’ютерах і консолях в Україні? Інтерв’ю

Для більшості людей грати в ігри – розвага, а для Ольги Сендзюк, 37, – частина роботи. Регулярно вона тестує ігри Ubisoft, до розробки яких долучаються фахівці українських офісів.

З останнього – розробка нової частини флагманської гри Assassin’s Creed Shadows. «Реліз запланований на 14 лютого, і ця остання миля завжди найвідповідальніша», – каже Сендзюк.