С начала 2025 года Sigma Software, занимающая 13-е место среди 50 крупнейших IT-компаний в рейтинге DOU, привлекла 25 новых клиентов. По итогам года она ожидает до 12% роста выручки. Каков план? Блиц-интервью с CEO Екатериной Тулузовой

За последние четыре года сервисная IT-компания Sigma Software удвоила количество своих иностранных офисов – более 40 в 23 странах.

«Люди релоцировались, и мы поддерживали их там, где они находились, – объясняет CEO Екатерина Тулузова. – Так и оказались в стольких странах мира». Компания планирует сфокусироваться на росте шести-семи больших хабов за границей.

Тулузова возглавила компанию в июне 2025-го, заменив в должности основателя Валерия Красовского. Сам он стал руководителем группы Sigma Software Group, в которую входит Sigma Software. На этой позиции он реализует новую стратегию – искать предпринимателей, которые будут запускать продуктовые компании под зонтиком его группы.

Однако пока 95% выручки группе генерирует именно сервисная Sigma Software, бизнес-модель которой – разработка софта по заказу иностранных компаний. Ее количество работников – 2100, из которых 85% – в Украине. «Развитие здесь – наш топ-приоритет, и это не должно измениться», – говорит Тулузова.

Какие изменения произойдут в Sigma Software после ухода Красовского? На какую выручку планирует выйти компания? И изменилось ли отношение клиентов к сотрудничеству с Украиной?

Блиц-интервью сокращено и отредактировано для ясности.

С июня 2025 года вы CEO Sigma Software. Каковы ваши основные задачи на новой должности?

Хотим найти больше возможностей для развития и привлечения дополнительного дохода. Должны быть оптимальной компанией – зарабатывать больше, тратить меньше. Не могу сказать, что мы делаем, но у нас есть новые методы, как мы будем развиваться, выходить на новые рынки, работать с новыми индустриями.

Стратегически двигаемся в сторону того, чтобы быть нишевыми экспертами в нескольких индустриях. В краткосрочной перспективе – интегрировать ИИ в наши процессы и разрабатывать ИИ-решения для клиентов.

Есть также важная инициатива по глобализации. У нас много офисов по всему миру, активно работаем над тем, чтобы построить эффективную кросс-культурную команду.

Что предполагает новая стратегия глобализации?

В конце 2021-го у нас было 23 офиса в 11 странах, сейчас – более 40 в 23 странах. Самые большие – в Украине, Польше, Бразилии, Румынии, Узбекистане, Португалии. В начале полномасштабного вторжения люди релоцировались, и мы поддерживали их там, где они были. Так и оказались в стольких странах мира.

Но планируем, чтобы самый большой офис был в Украине и где-то шесть-семь больших хабов в мире на 100-200 человек. В Украине у нас около 85% команды, в общей сложности – более 2100 человек. Развитие здесь – наш топ-приоритет, и это не должно измениться.

С 2021-го Sigma Software закрыла три M&A, приобретя разработчика блокчейн и финтех-решений IdeaSoft, разработчика игровых технологий Eventyr и американский офис IT-компании A Society. Какова цель M&A на следующие три года? В каких нишах вы хотели бы усилить свою экспертизу?

Такие ниши есть, но это не публичная информация.

Нет цели приобрести определенное количество компаний, но это один из инструментов для решения текущих задач. Покупать кого-то мы можем, если у него есть компетенции, которых нам не хватает. Или если эта компания нам давно нравится, и она хочет продаваться.

Какая часть сервисного бизнеса сейчас в структуре доходов группы? Что будет с этим сегментом в последующие три-пять лет?

Сервисный бизнес в выручке группы составляет примерно 95%. По-моему, сервисный бизнес всегда будет оставаться, потому что для того, чтобы строить что-то с экспертами, а не использовать готовые продукты, есть преимущества.

Естественно, сервисный бизнес меняется. К примеру, уменьшается часть аутстаффинга. Больше клиентов приходит именно за решениями, хотя в 2021 году таких почти не было. Примерно 5% аутстаффинг-заказов ежегодно меняется на проектный бизнес.

Может ли сместиться фокус Sigma Software на продукты?

Продуктовые компании находятся в группе и создаются в инкубаторе Sigma Software Labs. Мы также производим много внутренних продуктов в рамках сервисной Sigma Software.

У нас много новых клиентов – более 25 с начала этого года. Эти наработки помогают делать проекты быстрее, лучше и дешевле. Но это не будет частью нашего сервисного бизнеса.

Какие финансовые ожидания от украинского офиса до конца этого года?

Планируем выйти на уровень прошлого года – 1,9 млрд грн выручки. Украинский офис имеет стабильные показатели и остается основным центром поставок услуг в группе. Некоторые проекты за последние годы перешли на контракты с другими компаниями группы за пределами Украины по соображениям комплаенса на стороне клиентов.

По группе ожидаем роста примерно на 10-12% благодаря привлечению новых клиентов и расширению контрактов, которыми руководят наши европейские и североамериканские юридические лица.

В 2025 году мы продолжаем сталкиваться со случаями сокращения бюджетов со стороны клиентов из-за сложной и нестабильной экономической ситуации в их странах, прежде всего в США.

На какие услуги сейчас наибольший спрос?

Все начали что-то делать с ИИ, и спрос только усиливается. На компании очень большое давление. Если она говорит, что ничего не делает с ИИ, а только разбирается в нем, это может звучать иррационально.

Ожидаю, что в следующем году будет много попыток заменить искусственным интеллектом все возможное, чтобы экономить деньги.

Изменилось ли отношение клиентов к сотрудничеству с Украиной?

Мне кажется, что рынок становится горячее. К примеру, ИИ-эксперты сейчас очень нужны, но в США топовые специалисты стоят миллионы.

В Украине серьезный IT-хаб, и отношение к стабильности сотрудничества изменилось с 2022-го. Шок прошел, клиенты делятся положительным опытом работы с Украиной во время войны, и это работает.