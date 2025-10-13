З початку 2025 року Sigma Software, що займає 13-те місце серед 50 найбільших IT-компаній у рейтингу DOU, залучила 25 нових клієнтів. За результатом року вона очікує до 12% зростання виторгу. Який план? Бліцінтервʼю із CEO Катериною Тулузовою

За останні чотири роки сервісна IT-компанія Sigma Software подвоїла кількість своїх іноземних офісів – понад 40 у 23 країнах.

«Люди релокувалися, і ми підтримували їх там, де вони були, – пояснює CEO Катерина Тулузова. – Так і опинилися в стількох країнах світу». Компанія планує сфокусуватися на зростанні шести-семи великих хабів за кордоном.

Тулузова очолила компанію у червні 2025-го, замінивши на посаді засновника Валерія Красовського. Сам він став керівником групи Sigma Software Group, у яку входить Sigma Software. На цій позиції він втілює нову стратегію – шукати підприємців, що будуть запускати продуктові компанії під парасолькою його групи.

Проте поки що 95% виторгу групі генерує саме сервісна Sigma Software, бізнес-модель якої – розробка софту на замовлення іноземних компаній. Її кількість працівників – 2100, з яких 85% – в Україні. «Розвиток тут – наш топпріоритет, і це не має змінитися», – каже Тулузова.

Які зміни відбудуться у Sigma Software після відходу Красовського? На який виторг планує вийти компанія? І чи змінилося ставлення клієнтів до співпраці з Україною?

Бліцінтервʼю скорочено і відредаговано для зрозумілості.

З червня 2025-го ви CEO Sigma Software. Які ваші основні завдання на новій посаді?

Хочемо знайти більше можливостей для розвитку і залучення додаткового доходу. Маємо бути оптимальною компанією – заробляти більше, витрачати менше. Не можу сказати, що саме ми робимо, але в нас є нові методи, як ми будемо розвиватися, виходити на нові ринки, працювати з новими індустріями.

Стратегічно рухаємося в сторону того, щоб бути нішевими експертами в декількох індустріях. У короткостроковій перспективі – інтегрувати ШІ в наші процеси й розробляти ШІ-рішення для клієнтів.

Є також важлива ініціатива щодо глобалізації. У нас багато офісів в усьому світі, активно працюємо над тим, щоб побудувати ефективну крос-культурну команду.

Що передбачає нова стратегія глобалізації?

Наприкінці 2021-го мали 23 офіси в 11 країнах, наразі – понад 40 у 23 країнах. Найбільші – в Україні, Польщі, Бразилії, Румунії, Узбекистані, Португалії. На початку повномасштабного вторгнення люди релокувалися, і ми підтримували їх там, де вони були. Так і опинилися в стількох країнах світу.

Але плануємо, щоб найбільший офіс був в Україні та десь шість-сім великих хабів у світі на 100-200 людей. В Україні у нас близько 85% команди загалом на понад 2100 людей. Розвиток тут – наш топпріоритет, і це не має змінитися.

З 2021-го Sigma Software закрила три M&A, придбавши розробника блокчейн і фінтех-рішень IdeaSoft, розробника ігрових технологій Eventyr та американський офіс IT-компанії A Society. Яка мета щодо M&A на наступні три роки? У яких нішах хотіли б посилити свою експертизу?

Такі ніші є, але це не публічна інформація.

Немає мети придбати певну кількість компаній, але це один з інструментів для розв’язання поточних завдань. Купувати когось ми можемо, якщо у нього є компетенції, яких нам не вистачає. Або якщо ця компанія нам давно подобається, і вона хоче продаватися.

Яка частка сервісного бізнесу зараз в структурі доходів групи? Що буде з цим сегментом у наступні три-п’ять років?

Сервісний бізнес у виторгу групи становить приблизно 95%. На мою думку, сервісний бізнес завжди залишатиметься, бо у тому, щоб будувати щось з експертами, а не використовувати готові продукти, є переваги.

Звісно, сервісний бізнес змінюється. Наприклад, зменшується частина аутстафінгу. Більше клієнтів приходить саме за рішеннями, хоча у 2021-му таких майже не було. Десь 5% аутстафінг-замовлень щороку змінюється на проєктний бізнес.

Чи може зміститися фокус Sigma Software на продукти?

Продуктові компанії є в групі й створюються в інкубаторі Sigma Software Labs. Ми також робимо багато внутрішніх продуктів у межах сервісної Sigma Software.

У нас багато нових клієнтів – понад 25 з початку цього року. Ці напрацювання допомагають робити проєкти швидше, краще і дешевше. Але це не буде частиною нашого сервісного бізнесу.

Які фінансові очікування від українського офісу до кінця цього року?

Плануємо вийти на рівень минулого року – 1,9 млрд грн виторгу. Український офіс має стабільні показники та залишається основним центром постачання послуг у групі. Деякі проєкти за останні роки перейшли на контракти з іншими компаніями групи за межами України з міркувань комплаєнсу на боці клієнтів.

По групі очікуємо на зростання на приблизно 10-12% завдяки залученню нових клієнтів та розширенню контрактів, якими керують наші європейські та північноамериканські юридичні особи.

У 2025-му ми продовжуємо стикатися з випадками скорочення бюджетів з боку клієнтів через складну й нестабільну економічну ситуацію в їхніх країнах, насамперед у США.

На які послуги зараз найбільший попит?

Усі почали щось робити з ШІ, і попит тільки посилюється. На компанії є дуже великий тиск. Якщо вона каже, що нічого не робить з ШІ, а тільки розбирається у ньому, це може звучати ірраціонально.

Очікую, що наступного року буде багато спроб замінити штучним інтелектом усе, що можливо, щоб економити гроші.

Чи змінилося ставлення клієнтів до співпраці з Україною?

Мені здається, що ринок загалом стає гарячішим. Наприклад, ШІ-експерти зараз дуже потрібні, але у США топові фахівці коштують мільйони.

В Україні серйозний IT-хаб, і ставлення до стабільності співпраці змінилося з 2022-го. Шок пройшов, клієнти діляться позитивним досвідом роботи з Україною під час війни, і це працює.