З початку 2025 року Sigma Software, що займає 13-те місце серед 50 найбільших IT-компаній у рейтингу DOU, залучила 25 нових клієнтів. За результатом року вона очікує до 12% зростання виторгу. Який план? Бліцінтервʼю із CEO Катериною Тулузовою
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
За останні чотири роки сервісна IT-компанія Sigma Software подвоїла кількість своїх іноземних офісів – понад 40 у 23 країнах.
«Люди релокувалися, і ми підтримували їх там, де вони були, – пояснює CEO Катерина Тулузова. – Так і опинилися в стількох країнах світу». Компанія планує сфокусуватися на зростанні шести-семи великих хабів за кордоном.
Тулузова очолила компанію у червні 2025-го, замінивши на посаді засновника Валерія Красовського. Сам він став керівником групи Sigma Software Group, у яку входить Sigma Software. На цій позиції він втілює нову стратегію – шукати підприємців, що будуть запускати продуктові компанії під парасолькою його групи.
Проте поки що 95% виторгу групі генерує саме сервісна Sigma Software, бізнес-модель якої – розробка софту на замовлення іноземних компаній. Її кількість працівників – 2100, з яких 85% – в Україні. «Розвиток тут – наш топпріоритет, і це не має змінитися», – каже Тулузова.
Які зміни відбудуться у Sigma Software після відходу Красовського? На який виторг планує вийти компанія? І чи змінилося ставлення клієнтів до співпраці з Україною?
Бліцінтервʼю скорочено і відредаговано для зрозумілості.
З червня 2025-го ви CEO Sigma Software. Які ваші основні завдання на новій посаді?
Хочемо знайти більше можливостей для розвитку і залучення додаткового доходу. Маємо бути оптимальною компанією – заробляти більше, витрачати менше. Не можу сказати, що саме ми робимо, але в нас є нові методи, як ми будемо розвиватися, виходити на нові ринки, працювати з новими індустріями.
Стратегічно рухаємося в сторону того, щоб бути нішевими експертами в декількох індустріях. У короткостроковій перспективі – інтегрувати ШІ в наші процеси й розробляти ШІ-рішення для клієнтів.
Є також важлива ініціатива щодо глобалізації. У нас багато офісів в усьому світі, активно працюємо над тим, щоб побудувати ефективну крос-культурну команду.
Що передбачає нова стратегія глобалізації?
Наприкінці 2021-го мали 23 офіси в 11 країнах, наразі – понад 40 у 23 країнах. Найбільші – в Україні, Польщі, Бразилії, Румунії, Узбекистані, Португалії. На початку повномасштабного вторгнення люди релокувалися, і ми підтримували їх там, де вони були. Так і опинилися в стількох країнах світу.
Але плануємо, щоб найбільший офіс був в Україні та десь шість-сім великих хабів у світі на 100-200 людей. В Україні у нас близько 85% команди загалом на понад 2100 людей. Розвиток тут – наш топпріоритет, і це не має змінитися.
З 2021-го Sigma Software закрила три M&A, придбавши розробника блокчейн і фінтех-рішень IdeaSoft, розробника ігрових технологій Eventyr та американський офіс IT-компанії A Society. Яка мета щодо M&A на наступні три роки? У яких нішах хотіли б посилити свою експертизу?
Такі ніші є, але це не публічна інформація.
Немає мети придбати певну кількість компаній, але це один з інструментів для розв’язання поточних завдань. Купувати когось ми можемо, якщо у нього є компетенції, яких нам не вистачає. Або якщо ця компанія нам давно подобається, і вона хоче продаватися.
Яка частка сервісного бізнесу зараз в структурі доходів групи? Що буде з цим сегментом у наступні три-п’ять років?
Сервісний бізнес у виторгу групи становить приблизно 95%. На мою думку, сервісний бізнес завжди залишатиметься, бо у тому, щоб будувати щось з експертами, а не використовувати готові продукти, є переваги.
Звісно, сервісний бізнес змінюється. Наприклад, зменшується частина аутстафінгу. Більше клієнтів приходить саме за рішеннями, хоча у 2021-му таких майже не було. Десь 5% аутстафінг-замовлень щороку змінюється на проєктний бізнес.
Чи може зміститися фокус Sigma Software на продукти?
Продуктові компанії є в групі й створюються в інкубаторі Sigma Software Labs. Ми також робимо багато внутрішніх продуктів у межах сервісної Sigma Software.
У нас багато нових клієнтів – понад 25 з початку цього року. Ці напрацювання допомагають робити проєкти швидше, краще і дешевше. Але це не буде частиною нашого сервісного бізнесу.
Які фінансові очікування від українського офісу до кінця цього року?
Плануємо вийти на рівень минулого року – 1,9 млрд грн виторгу. Український офіс має стабільні показники та залишається основним центром постачання послуг у групі. Деякі проєкти за останні роки перейшли на контракти з іншими компаніями групи за межами України з міркувань комплаєнсу на боці клієнтів.
По групі очікуємо на зростання на приблизно 10-12% завдяки залученню нових клієнтів та розширенню контрактів, якими керують наші європейські та північноамериканські юридичні особи.
У 2025-му ми продовжуємо стикатися з випадками скорочення бюджетів з боку клієнтів через складну й нестабільну економічну ситуацію в їхніх країнах, насамперед у США.
На які послуги зараз найбільший попит?
Усі почали щось робити з ШІ, і попит тільки посилюється. На компанії є дуже великий тиск. Якщо вона каже, що нічого не робить з ШІ, а тільки розбирається у ньому, це може звучати ірраціонально.
Очікую, що наступного року буде багато спроб замінити штучним інтелектом усе, що можливо, щоб економити гроші.
Чи змінилося ставлення клієнтів до співпраці з Україною?
Мені здається, що ринок загалом стає гарячішим. Наприклад, ШІ-експерти зараз дуже потрібні, але у США топові фахівці коштують мільйони.
В Україні серйозний IT-хаб, і ставлення до стабільності співпраці змінилося з 2022-го. Шок пройшов, клієнти діляться позитивним досвідом роботи з Україною під час війни, і це працює.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.