Украинский LLM и ИИ-ассистент в «Дії». Главное из выступления руководителя Минцифры Михаила Федорова на AI Day от Forbes Ukraine

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Минцифры начинает работать над созданием украинской большой языковой модели (LLM), сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на AI Day. Что еще делает министерство по внедрению ИИ в государственные сервисы? Главное из выступления министра
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«Ведущие институты и эксперты говорят о том, что закон Мура уже не будет так работать, как раньше», – сказал Михаил Федоров во время выступления на AI Day. Как Украине не пропустить революцию в ИИ-технологиях и какие сервисы на базе искусственного интеллекта Минцифры уже внедряют?
Главное из выступления министра Михаила Федорова на AI Day.
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