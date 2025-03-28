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Украинский LLM и ИИ-ассистент в «Дії». Главное из выступления руководителя Минцифры Михаила Федорова на AI Day от Forbes Ukraine

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

ШІ, Мінцифри, Михайло Федоров /пресс-служба Минцифры

Важно, чтобы украинская LLM не находилась под влиянием нарративов российской пропаганды, говорит Федоров Фото пресс-служба Минцифры

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Минцифры начинает работать над созданием украинской большой языковой модели (LLM), сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на AI Day. Что еще делает министерство по внедрению ИИ в государственные сервисы? Главное из выступления министра

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«Ведущие институты и эксперты говорят о том, что закон Мура уже не будет так работать, как раньше», – сказал Михаил Федоров во время выступления на AI Day. Как Украине не пропустить революцию в ИИ-технологиях и какие сервисы на базе искусственного интеллекта Минцифры уже внедряют?

Главное из выступления министра Михаила Федорова на AI Day.

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