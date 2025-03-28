Украинский LLM и ИИ-ассистент в «Дії». Главное из выступления руководителя Минцифры Михаила Федорова на AI Day от Forbes Ukraine

Минцифры начинает работать над созданием украинской большой языковой модели (LLM), сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на AI Day. Что еще делает министерство по внедрению ИИ в государственные сервисы? Главное из выступления министра

«Ведущие институты и эксперты говорят о том, что закон Мура уже не будет так работать, как раньше», – сказал Михаил Федоров во время выступления на AI Day. Как Украине не пропустить революцию в ИИ-технологиях и какие сервисы на базе искусственного интеллекта Минцифры уже внедряют?

Главное из выступления министра Михаила Федорова на AI Day.