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Українська LLM та ШІ-асистент у «Дії». Головне з виступу керівника Мінцифри Михайла Федорова на AI Day від Forbes Ukraine

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

ШІ, Мінцифри, Михайло Федоров /пресслужба Мінцифри

Важливо, щоб українська LLM не перебувала під впливом наративів російської пропаганди, каже Федоров Фото пресслужба Мінцифри

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Мінцифри починає працювати над створенням української великої мовної моделі (LLM), сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на AI Day. Що ще робить міністерство для впровадження ШІ в державні сервіси? Головне з виступу міністра

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«Провідні інститути й експерти говорять про те, що закон Мура вже не буде так працювати, як раніше», – сказав Михайло Федоров під час виступу на AI Day. Як Україні не пропустити революцію в ШІ-технологіях і які сервіси на базі штучного інтелекту Мінцифри вже впроваджує?

Головне з виступу міністра Михайла Федорова на AI Day.

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