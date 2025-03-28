Українська LLM та ШІ-асистент у «Дії». Головне з виступу керівника Мінцифри Михайла Федорова на AI Day від Forbes Ukraine

Мінцифри починає працювати над створенням української великої мовної моделі (LLM), сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на AI Day. Що ще робить міністерство для впровадження ШІ в державні сервіси? Головне з виступу міністра

«Провідні інститути й експерти говорять про те, що закон Мура вже не буде так працювати, як раніше», – сказав Михайло Федоров під час виступу на AI Day. Як Україні не пропустити революцію в ШІ-технологіях і які сервіси на базі штучного інтелекту Мінцифри вже впроваджує?

Головне з виступу міністра Михайла Федорова на AI Day.