Год назад Федеральное бюро расследований провело обыски в квартире основателя Polymarket Шейна Коплана, а сегодня он развивает биржу прогнозов, которая может перевернуть индустрию ставок. Почему важно верить в собственные идеи и идти к их реализации? История одного из самых молодых миллиардеров мира от Forbes US

В июле 70-летний миллиардер Джеффри Спречер, генеральный директор Intercontinental Exchange, материнской компании Нью-Йоркской фондовой биржи, сидел в ресторане Manhatta, расположенном на 60-м этаже в финансовом районе Манхэттена, с которого открывался панорамный вид на бескрайний городской пейзаж Нью-Йорка.

Пока сомелье проходил между столами, наливая посетителям вино в бокалы, в ресторан вошел Шейн Коплан. Молодой человек был одет в футболку и джинсы, держал в руках пластиковую бутылку с водой и бумажный пакет с бейглом, который он купил по дороге.

«Старый лысый мужчина, работающий на Нью-Йоркской фондовой бирже, где требуют носить костюм и галстук, встречается с 27-летним парнем с растрепанными волосами в футболке», – вспоминает Спречер свое первое впечатление от юного и эксцентричного предпринимателя.

Но Спречер был очарован Polymarket, онлайн-платформой прогнозов Коплана, построенной на основе блокчейна. После ужина он сделал свой ход. «Я спросил Коплана, не рассмотрит ли он возможность продать нам свою компанию», – рассказывает миллиардер.

Рынки прогнозирования, такие как Polymarket, позволяют тысячам людей делать ставки на возможное развитие событий в будущем. Например, на рост или падение уровня безработицы или на то, когда Bitcoin достигнет исторического максимума.

В общем, рынок прогнозов оказался чем-то вроде «хрустального шара», где мудрость толпы часто оказывается точнее экспертных прогнозов. Например, участники Polymarket предсказали, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году, тогда как многие аналитики были уверены, что победит демократ Камала Харрис.