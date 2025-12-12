Рік тому Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у квартирі засновника Polymarket Шейна Коплана, а сьогодні він розвиває біржу прогнозів, що може перевернути індустрію ставок. Чому важливо вірити у власні ідеї та йти до їхньої реалізації? Історія одного з наймолодших мільярдерів світу від Forbes US

У липні 70-річний мільярдер Джеффрі Спречер, генеральний директор Intercontinental Exchange, материнської компанії Нью-Йоркської фондової біржі, сидів у ресторані Manhatta, розташованому на 60-му поверсі в фінансовому районі Мангеттена, з якого відкривався панорамний вигляд на безкрайній міський пейзаж Нью-Йорка.

Поки сомельє проходив між столами, наливаючи відвідувачам вино у бокали, до ресторану увійшов Шейн Коплан. Молодий чоловік був одягнений у футболку та джинси, тримав у руках пластикову пляшку з водою й паперовий пакет з бейґлом, який він купив по дорозі.

«Старий лисий чоловік, який працює на Нью-Йоркській фондовій біржі, де вимагають носити костюм і краватку, зустрічається з 27-річним хлопцем з розпатланим волоссям у футболці», – згадує Спречер своє перше враження від юного та ексцентричного підприємця.

Але Спречер був зачарований Polymarket, онлайн-платформою прогнозів Коплана, побудованою на основі блокчейну. Після вечері він зробив свій хід. «Я запитав Коплана, чи не розгляне він можливість продати нам свою компанію», – розповідає мільярдер.

Ринки прогнозування, такі як Polymarket, дозволяють тисячам людей робити ставки на можливий розвиток подій у майбутньому. Наприклад, на зростання чи спадання рівня безробіття або на те, коли Bitcoin досягне історичного максимуму.

Загалом, ринок прогнозів виявився чимось на зразок «кришталевої кулі», де мудрість натовпу часто виявляється точнішою за експертні прогнози. Наприклад, учасники Polymarket передбачили, що Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США 2024 року, тоді як багато аналітиків були впевнені, що переможе демократка Камала Гарріс.