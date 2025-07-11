В мае сразу два игрока крипторынка – Trustee Plus и Weld Money – почти синхронно заявили о выходе из Украины. Официальная причина – отсутствие регулирования. Но, как выяснил Forbes Ukraine, в то же время правоохранители по инициативе НБУ начали проверки деятельности криптокарт, которые могли использоваться для обхода валютных ограничений. Почему они привлекли внимание регулятора и что это значит для других игроков рынка?

Почти одновременный выход из украинского рынка известных криптопроектов Trustee Plus и Weld Money, о чем стало известно в мае, может быть связан не только с отсутствием регулирования, как это объясняли в компаниях.

Trustee и Weld Money одними из первых в Украине презентовали платежные карты с привязкой к криптовалютам. Весной 2025 года, как узнал Forbes Ukraine, это привлекло внимание НБУ и правоохранительных органов. Причина – в возможном использовании криптосервисов в схемах с обходом ограничений Нацбанка. Регулятор ввел их в начале вторжения, чтобы предотвратить выведение валюты за границу.