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Виртуальный обход. Известные украинские криптосервисы могли покинуть рынок из-за внимания НБУ и правоохранителей, узнал Forbes Ukraine. Почему государство заинтересовали карты в крипте

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes
Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

7 хв читання

чому не працюють криптокартки Trustee і Weld Money в Україні /коллаж Александра Карасева/Анна Наконечная

Украинские пользователи лишились доступа к популярным криптокартам – сервисы Weld Money и Trustee Plus прекратили деятельность на локальном рынке. Forbes Ukraine узнал вероятные причины Фото коллаж Александра Карасева/Анна Наконечная

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В мае сразу два игрока крипторынка – Trustee Plus и Weld Money – почти синхронно заявили о выходе из Украины. Официальная причина – отсутствие регулирования. Но, как выяснил Forbes Ukraine, в то же время правоохранители по инициативе НБУ начали проверки деятельности криптокарт, которые могли использоваться для обхода валютных ограничений. Почему они привлекли внимание регулятора и что это значит для других игроков рынка?

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Почти одновременный выход из украинского рынка известных криптопроектов Trustee Plus и Weld Money, о чем стало известно в мае, может быть связан не только с отсутствием регулирования, как это объясняли в компаниях.

Trustee и Weld Money одними из первых в Украине презентовали платежные карты с привязкой к криптовалютам. Весной 2025 года, как узнал Forbes Ukraine, это привлекло внимание НБУ и правоохранительных органов. Причина – в возможном использовании криптосервисов в схемах с обходом ограничений Нацбанка. Регулятор ввел их в начале вторжения, чтобы предотвратить выведение валюты за границу.

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