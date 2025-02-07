$35 млрд Зеленского. Президент говорит, что украинцы вывели за границу десятки миллиардов и это обрушило экономику. Действительно ли это так? Реконструкция Forbes

Во время интервью с британским журналистом Пирсом Морганом президент Зеленский заявил, что «в первый год полномасштабной войны граждане Украины вывезли из Украины $35 млрд… Наша экономика рухнула, и одна из причин была именно это – выведение крупного капитала из Украины». Forbes разобрался, откуда президент взял это число и почему это не очень удачный ответ

Масштаб $35 млрд – это 22% от ВВП 2022 года. Это больше, чем финансовая помощь от всех дружественных стран в первый год войны – $31 млрд. Или больше, чем импорт энергоносителей и нефтепродуктов сразу за два военных года: в 2022–2023 годах он составил $27 млрд.

Возможна ли такая утечка средств и из чего она может состоять? Аналитический отдел Forbes сделал реконструкцию: откуда именно могли взяться такие расчеты.