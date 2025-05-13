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Заблокированная крипта. Законопроект о легализации виртуальных активов снят с рассмотрения Рады. Почему и есть ли у него шансы вернуться в зал парламента

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

віртуальні активи, криптовалюти, законопроєкт /Getty Images

Законопроект о легализации виртуальных активов снят с рассмотрения Рады Фото Getty Images

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Рассмотрение законопроекта, который должен был установить четкие правила регулирования рынка виртуальных активов и внедрить налоги на операции с криптовалютами, выпало с повестки дня Верховной Рады. Почему документ, который депутаты готовили полгода, сняли с рассмотрения?

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