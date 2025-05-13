Заблокированная крипта. Законопроект о легализации виртуальных активов снят с рассмотрения Рады. Почему и есть ли у него шансы вернуться в зал парламента

Рассмотрение законопроекта, который должен был установить четкие правила регулирования рынка виртуальных активов и внедрить налоги на операции с криптовалютами, выпало с повестки дня Верховной Рады. Почему документ, который депутаты готовили полгода, сняли с рассмотрения?