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Віртуальний обхід. Відомі українські криптосервіси могли покинути ринок через увагу НБУ та правоохоронців, дізнався Forbes Ukraine. Чому державу зацікавили картки у крипті

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

6 хв читання

чому не працюють криптокартки Trustee і Weld Money в Україні /колаж Олександра Карасьова/Анна Наконечна

Українські користувачі втратили доступ до популярних криптокарток – сервіси Weld Money та Trustee Plus припинили діяльність на локальному ринку. Forbes Ukraine дізнався ймовірні причини Фото колаж Олександра Карасьова/Анна Наконечна

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У травні одразу два гравці крипторинку – Trustee Plus і Weld Money – майже синхронно заявили про вихід з України. Офіційна причина – відсутність регулювання. Але, як зʼясував Forbes Ukraine, водночас із цим правоохоронці за ініціативою НБУ почали перевірки діяльності криптокарток, які могли використовуватися для обходу валютних обмежень. Чому вони привернули увагу регулятора і що це означає для інших гравців ринку?

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Майже одночасний вихід з українського ринку відомих криптопроєктів Trustee Plus та Weld Money, про що стало відомо у травні, може бути повʼязаний не лише з відсутністю регулювання, як це пояснювали в компаніях. 

Trustee та Weld Money одними з перших в Україні презентували платіжні картки з привʼязкою до криптовалют. Навесні 2025-го, як дізнався Forbes Ukraine, це привернуло увагу НБУ та правоохоронних органів. Причина – у можливому використанні криптосервісів у схемах з обходом обмежень Нацбанку. Регулятор запровадив їх на початку вторгнення, щоб запобігти виведенню валюти за кордон.

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