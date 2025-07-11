У травні одразу два гравці крипторинку – Trustee Plus і Weld Money – майже синхронно заявили про вихід з України. Офіційна причина – відсутність регулювання. Але, як зʼясував Forbes Ukraine, водночас із цим правоохоронці за ініціативою НБУ почали перевірки діяльності криптокарток, які могли використовуватися для обходу валютних обмежень. Чому вони привернули увагу регулятора і що це означає для інших гравців ринку?

Майже одночасний вихід з українського ринку відомих криптопроєктів Trustee Plus та Weld Money, про що стало відомо у травні, може бути повʼязаний не лише з відсутністю регулювання, як це пояснювали в компаніях.

Trustee та Weld Money одними з перших в Україні презентували платіжні картки з привʼязкою до криптовалют. Навесні 2025-го, як дізнався Forbes Ukraine, це привернуло увагу НБУ та правоохоронних органів. Причина – у можливому використанні криптосервісів у схемах з обходом обмежень Нацбанку. Регулятор запровадив їх на початку вторгнення, щоб запобігти виведенню валюти за кордон.