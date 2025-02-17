Заработать $1 млн в Украине, охватить Лондон и Варшаву. Как сервис ЛУН масштабирует приложение для аренды квартир

12 февраля ЛУН запустил Android-версию своего приложения по аренде жилья Bird. До этого более шести лет приложение работало только на iOS. Его скачали 1 млн пользователей, ежемесячно оно приносит компании в среднем до $50 000. Ожидание от Android-версии – 500 000 загрузок в год. Сколько компания планирует на нем заработать и почему Bird медленно «летит» за границей?