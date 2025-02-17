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Заработать $1 млн в Украине, охватить Лондон и Варшаву. Как сервис ЛУН масштабирует приложение для аренды квартир

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

4 хв читання

Android-версія застосунку Bird від ЛУН /коллаж Анастасия Решетник

Разработка Android-версии приложения Bird обошлась в $50 000. Фото коллаж Анастасия Решетник

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12 февраля ЛУН запустил Android-версию своего приложения по аренде жилья Bird. До этого более шести лет приложение работало только на iOS. Его скачали 1 млн пользователей, ежемесячно оно приносит компании в среднем до $50 000. Ожидание от Android-версии – 500 000 загрузок в год. Сколько компания планирует на нем заработать и почему Bird медленно «летит» за границей?

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Над приложением ЛУН для поиска долгосрочной аренды Bird для Android-версии работали девять месяцев, инвестиции – $50 000, рассказал соучредитель Bird от ЛУН Арсений Фещенко.

Это приблизительная сумма, которую ежемесячно приносит Bird на iOS-платформе. Приложение запустили в конце 2018 года, тогда разработка стоила в пять раз меньше, она длилась три месяца, говорит Фещенко.

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