Заробити $1 млн в Україні, охопити Лондон і Варшаву. Як сервіс ЛУН масштабує застосунок для оренди квартир

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12 лютого ЛУН запустив Android-версію свого застосунку оренди житла Bird. До цього понад шість років застосунок працював лише на iOS. Його завантажили 1 млн користувачів, щомісяця він приносить компанії в середньому до $50 000. Очікування від Android-версії – 500 000 завантажень на рік. Скільки компанія планує на ньому заробити і чому Bird повільно «летить» за кордоном?
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Над застосунком ЛУН для пошуку довгострокової оренди Bird для Android-версії працювали девʼять місяців, інвестиції – $50 000, розповів співзасновник Bird від ЛУН Арсеній Фещенко.
Це приблизна сума, яку щомісячно приносить Bird на iOS-платформі. Застосунок запустили в кінці 2018 року, тоді розробка коштувала вп’ятеро менше, вона тривала три місяці, каже Фещенко.
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