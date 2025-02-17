Заробити $1 млн в Україні, охопити Лондон і Варшаву. Як сервіс ЛУН масштабує застосунок для оренди квартир

12 лютого ЛУН запустив Android-версію свого застосунку оренди житла Bird. До цього понад шість років застосунок працював лише на iOS. Його завантажили 1 млн користувачів, щомісяця він приносить компанії в середньому до $50 000. Очікування від Android-версії – 500 000 завантажень на рік. Скільки компанія планує на ньому заробити і чому Bird повільно «летить» за кордоном?