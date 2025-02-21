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Комісія Uklon для жінок водіїв /Shutterstock
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Женщины за рулем. Лидер рынка онлайн-такси Uklon планирует в 2025-м увеличить вдвое количество женщин-водителей. Каков план?

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

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Uklon вводит специальные программы, чтобы увеличить долю женщин среди своих водителей Фото Shutterstock

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Uklon вводит специальные программы, чтобы увеличить долю женщин среди своих водителей. Цель на 2025 год – нарастить цифру до 5%. Это происходит на фоне всеобщего дефицита кадров в транспортной сфере. В то же время в Uklon уверяют, что проблем с привлечением водителей нет. Что тогда способствует феминизации?

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Сервис онлайн-вызова такси Uklon в 2025-м хочет удвоить долю женщин-водителей – до 5%, сообщила Forbes Ukraine пресс-служба компании. Из более чем 100 000 водителей платформы женщины составляют более 2%.

В транспортно-логистической сфере в Украине из-за мобилизации дефицит водителей достигает 25% потребности, в сфере пассажирских перевозок в городах – до 30%, писало в октябре 2024-го издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача.

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