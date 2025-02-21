Жінки за кермом. Лідер ринку онлайн-таксі Uklon планує в 2025-му збільшити удвічі кількість водійок. Який план?

Uklon запроваджує спеціальні програми, щоб збільшити частку жінок серед своїх водіїв. Мета на 2025 рік – наростити цифру до 5%. Це відбувається на тлі загального дефіциту кадрів у транспортній сфері. Водночас в Uklon запевняють, що проблем із залученням водіїв не має. Що тоді сприяє фемінізації?

Сервіс онлайн-виклику таксі Uklon у 2025-му хоче подвоїти частку водійок – до 5%, повідомила Forbes Ukraine пресслужба компанії. Наразі з більш ніж 100 000 водіїв платформи жінки становлять понад 2%.

У транспортно-логістичній сфері в Україні через мобілізацію дефіцит водіїв сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%, писало у жовтні 2024-го видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача.