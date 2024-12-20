«Буду бороться за всю страну». Александр Усик – о подготовке к чемпионскому бою с Тайсоном Фьюри, характере победителя и несгибаемой команде

Александр Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии. Как он готовится к одному из самых главных поединков своей жизни? Команда, режим, мотивация. Forbes Ukraine пообщался с Александром во время подготовки к бою

Из чего состоят сутки Александра Усика за неделю до боя за чемпионский титул?

Можно сказать, что это медиа-дни – общение с прессой, активности, которые «разносят» поединок по миру. Но как спортсмен, я стараюсь меньше к этому приобщаться. Моя основная задача – это бокс. Тренировки также есть, до часа времени – преимущественно кардио и поддержка формы.