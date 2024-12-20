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«Буду битись за всю країну». Олександр Усик – про підготовку до чемпіонського бою з Тайсоном Фʼюрі, характер переможця та незламну команду

Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

6 хв читання

Олександр Усик /Getty Images

Олександр Усик в образі від української дизайнерки Ельвіри Гасанової Фото Getty Images

Олександр Усик проведе реванш з Тайсоном Фʼюрі 21 грудня в Саудівській Аравії. Як він готується до одного з найголовніших поєдинків свого життя? Команда, режим, мотивація. Forbes Ukraine поспілкувався з Олександром під час підготовки до бою

З чого складається доба Олександра Усика за тиждень до бою за чемпіонський титул? 

Можна сказати, що це медіадні – спілкування з пресою, активності, що «розносять» поєдинок по світу. Але як спортсмен, я намагаюся менше до цього долучатися. Моя основна задача – це бокс. Тренування також є, десь до години часу: переважно кардіо й підтримка форми. 

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