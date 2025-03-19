Код Флинта. Рота БПЛА бизнесмена Александра Настенко уничтожила российской техники почти на $400 млн. Как он делает из нее новейшее штурмовое подразделение

Явление военного времени – сотни предпринимателей, присоединившихся к Силам обороны и создавших эффективные подразделения. Яркий пример – Герой Украины Александр Настенко, позывной Флинт, построил одну из самых эффективных рот БПЛА – CODE 9.2, котора уничтожила техники врага на сотни миллионов долларов. Сейчас он создает штурмовой батальон будущего, где роботов больше, чем людей
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«Уничтожить все – это мой приоритет!» – эмоционально отвечает Александр Настенко, 53, позывной Флинт, на вопросы, какие цели приоритетны.
«Если целей много, отправлю дополнительные экипажи, – объясняет Настенко. – Чтобы уничтожить все».
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