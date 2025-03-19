Код Флинта. Рота БПЛА бизнесмена Александра Настенко уничтожила российской техники почти на $400 млн. Как он делает из нее новейшее штурмовое подразделение

Явление военного времени – сотни предпринимателей, присоединившихся к Силам обороны и создавших эффективные подразделения. Яркий пример – Герой Украины Александр Настенко, позывной Флинт, построил одну из самых эффективных рот БПЛА – CODE 9.2, котора уничтожила техники врага на сотни миллионов долларов. Сейчас он создает штурмовой батальон будущего, где роботов больше, чем людей