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Код Флінта. Рота БПЛА бізнесмена Олександра Настенка знищила російської техніки на майже $400 млн. Як він робить з неї новітній штурмовий підрозділ

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

8 хв читання

Флінт, Настенко, СODE 9.2 /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

СODE 9.2, який очолює бізнесмен Олександр Настенко, 53, позивний Флінт, за минулий рік знищив техніку росіян майже на $400 млн. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Явище воєнного часу — сотні підприємців, які доєдналися до Сил оборони і створили ефективні підрозділи. Яскравий приклад — герой України Олександр Настенко, позивний Флінт, побудував одну з найефективніших рот БПЛА — CODE 9.2, яка знищила техніку ворога на сотні мільйонів доларів. Зараз він створює штурмовий батальйон майбутнього, де роботів більше, ніж людей.

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«Знищити все — це мій пріоритет!» — емоційно відповідає Олександр Настенко, 53, позивний Флінт, на запитання, які цілі є пріоритетними. 

«Якщо цілей багато — відправлю додаткові екіпажі, — пояснює Настенко. — Щоб знищити все».

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