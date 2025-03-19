Код Флінта. Рота БПЛА бізнесмена Олександра Настенка знищила російської техніки на майже $400 млн. Як він робить з неї новітній штурмовий підрозділ

Явище воєнного часу — сотні підприємців, які доєдналися до Сил оборони і створили ефективні підрозділи. Яскравий приклад — герой України Олександр Настенко, позивний Флінт, побудував одну з найефективніших рот БПЛА — CODE 9.2, яка знищила техніку ворога на сотні мільйонів доларів. Зараз він створює штурмовий батальйон майбутнього, де роботів більше, ніж людей.