«Не нравится – увольняешься». Как стать крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ? Интервью СЕО «Украинской бронетехники» Владислава Бельбаса

«Работаем в пожарном режиме», – говорит Бельбас. «Украинская бронетехника» продала государству вооружения почти на $1 млрд в 2023 году. СЕО компании рассказывает о правилах игры на рынке вооружения Украины

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Госзаказы во время большой войны помогли производителю бронированной техники, компании «Украинская бронетехника», увеличить выручку по сравнению с довоенным временем в 186 раз, до 32 млрд грн.