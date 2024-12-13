«Не подобається – звільняєшся». Як стати найбільшим приватним постачальником зброї для ЗСУ? Інтервʼю СЕО «Української бронетехніки» Владислава Бельбаса

«Працюємо в пожежному режимі», – каже Бельбас. «Українська бронетехніка» продала державі озброєння майже на $1 млрд у 2023 році. СЕО компанії розповідає про правила гри на ринку озброєння України

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Держзамовлення під час великої війни допомогли виробнику броньованої техніки, компанії «Українська бронетехніка», збільшити виторг порівняно із довоєнним часом у 186 разів, до 32 млрд грн.