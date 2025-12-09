Дмитрий Расновский стал генеральным директором Glovo в Украине в 2018-м, когда ему было 30 лет. Через три года он уже руководил регионом Восточной Европы и Центральной Азии. Еще через два с половиной года сделал нестандартный карьерный ход – возглавил африканский офис Glovo. За полтора года увеличил доходы компании в регионе на 50%.

Кейс Расновского – не уникален, Forbes Ukraine нашел почти 70 украинцев, которые занимают топовые должности в международных корпорациях или крупных иностранных компаниях.