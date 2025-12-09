Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Лидерство
Дата

Forbes Digital

Покорители мира. Forbes Ukraine впервые собрал список украинцев, которые занимают топовые менеджерские должности за рубежом. Кто они и как им это удалось?

Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes
Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

3 хв читання

Українські топменеджери, бізнес, світ /коллаж Анастасия Савеленко

Выдающийся результат на неродном рынке – доказательство, что человек является выдающимся топом, а не ему просто повезло. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Forbes Ukraine впервые составил список украинских топ-менеджеров, построивших успешную карьеру за рубежом. Кто на вершине?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Дмитрий Расновский стал генеральным директором Glovo в Украине в 2018-м, когда ему было 30 лет. Через три года он уже руководил регионом Восточной Европы и Центральной Азии. Еще через два с половиной года сделал нестандартный карьерный ход – возглавил африканский офис Glovo. За полтора года увеличил доходы компании в регионе на 50%.

Кейс Расновского – не уникален, Forbes Ukraine нашел почти 70 украинцев, которые занимают топовые должности в международных корпорациях или крупных иностранных компаниях.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні