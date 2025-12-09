Forbes Ukraine уперше склав список українських топменеджерів, що побудували успішну кар’єру за кордоном. Хто на вершині?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Дмитро Расновський став генеральним директором Glovo в Україні в 2018-му, коли йому було 30. За три роки він уже керував регіоном Східної Європи та Центральної Азії. Ще за два з половиною роки зробив нестандартний карʼєрний хід – очолив африканський офіс Glovo. За півтора року збільшив доходи компанії в регіоні на 50%.
Кейс Расновського – не унікальний, Forbes Ukraine знайшов майже 70 українців, які обіймають топові посади в міжнародних корпораціях або великих іноземних компаніях.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.