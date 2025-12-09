Підписка від 49 грн
Підкорювачі світу. Forbes Ukraine уперше зібрав список українців, які займають топові менеджерські посади за кордоном. Хто вони і як їм це вдалося?

Українські топменеджери, бізнес, світ /колаж Анастасія Савеленко

Видатний результат на нерідному ринку – доказ, що людина є видатним топом, а не їй просто пощастило. Фото колаж Анастасія Савеленко

Forbes Ukraine уперше склав список українських топменеджерів, що побудували успішну кар’єру за кордоном. Хто на вершині?

Дмитро Расновський став генеральним директором Glovo в Україні в 2018-му, коли йому було 30. За три роки він уже керував регіоном Східної Європи та Центральної Азії. Ще за два з половиною роки зробив нестандартний карʼєрний хід – очолив африканський офіс Glovo. За півтора року збільшив доходи компанії в регіоні на 50%.

Кейс Расновського – не унікальний, Forbes Ukraine знайшов майже 70 українців, які обіймають топові посади в міжнародних корпораціях або великих іноземних компаніях.

