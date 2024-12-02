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Режим победительницы. В свои 23 Ярослава Магучих завоевала золото Олимпиады и побила мировой рекорд, который держался почти четыре десятилетия. Какие еще высоты она хочет покорить?

Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes
Дария Дзысюк
Дария Дзысюк
Forbes

9 хв читання

Ярослава Магучіх /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Ярослава Магучих учится конвертировать спортивные успехи в популярность среди топ-брендов Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

В 23 года днепрянка Ярослава Магучих – одна из самых успешных и популярных легкоатлеток мира. 1 декабря она была признана лучшей в 2024 году в небеговых дисциплинах, по версии World Athletics. Как устроено ее чемпионство в секторе для прыжков в высоту и сотрудничестве с топ-брендами?

Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, 23, в детстве мечтала собирать стадионы. Как певица. Выбор сектора для прыжков в высоту вместо сцены не помешал популярности. Магучих – одна из самых медийных атлетов в Европе. В прошлом году она была на обложках двух украинских фэшн-журналов – Vogue и Elle. В 2022-м участвовала в New York Fashion Week в качестве амбассадора бренда Puma.

Forbes Ukraine встретился со звездной спортсменкой в единственный день, когда она посетила Киев в спортивное межсезонье. После интервью у Ярославы – съемка для другого проекта. Дальше – дорога вместе с родителями в родной Днепр.

Повышенное внимание к атлетке не удивляет. 2024-й стал самым успешным в ее спортивной карьере: она побила мировой рекорд, державшийся почти 40 лет, триумфовала на чемпионате Европы и Олимпиаде в Париже, побеждала на этапах турнира «Бриллиантовая лига».

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