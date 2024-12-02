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Режим переможниці. У свої 23 Ярослава Магучіх здобула золото Олімпіади та побила світовий рекорд, що тримався майже чотири десятиліття. Які ще висоти вона хоче підкорити?

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes
Дарія Дзисюк
Дарія Дзисюк
Forbes

9 хв читання

Ярослава Магучіх /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Ярослава Магучіх вчиться конвертувати спортивні успіхи у популярність серед топбрендів Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

У 23 роки дніпрянка Ярослава Магучіх – одна з найуспішніших і найпопулярніших легкоатлеток світу. 1 грудня її визнали найкращою у 2024 році у небігових дисциплінах, за версією World Athletics. Як влаштоване її чемпіонство у секторі для стрибків у висоту та співпраці з топбрендами?

Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, 23, у дитинстві мріяла збирати стадіони. Як співачка. Вибір сектору для стрибків у висоту замість сцени не завадив популярності. Магучіх – одна з наймедійніших атлеток у Європі. Торік вона була на обкладинках двох українських фешн‐журналів – Vogue та Elle. У 2022‐му брала участь у New York Fashion Week як амбасадорка бренду Puma.

Forbes Ukraine зустрівся із зірковою спортсменкою в єдиний день, коли вона відвідала Київ у спортивне міжсезоння. Після інтервʼю у Ярослави – зйомка для іншого проєкту. Далі – дорога разом із батьками до рідного Дніпра.

Підвищена увага до атлетки не дивує. 2024‐й став найуспішнішим у її спортивній карʼєрі: вона побила світовий рекорд, що тримався майже 40 років, тріумфувала на чемпіонаті Європи та Олімпіаді в Парижі, перемагала на етапах турніру «Діамантова ліга».

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