Молодые поляки покоряют бизнес-мир. Какие компании строят предприниматели и стартаперы из списка «30 до 30» от Forbes Polska

Forbes Польша
Forbes

21 хв читання

Forbes Polska список «30 до 30» /коллаж Анастасия Савеленко

Основатели техстартапов Пётр Лазарек, Мартина Качмарек и Мацей Шимчик вошли в список «30 до 30» от Forbes Polska. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Forbes Polska в девятый раз опубликовал список «30 до 30». На этот раз под лозунгом: «Молодые поляки, которые покоряют мир». Forbes Ukraine выделил из лауреатов списка этого года стартаперов, предпринимателей и топ-менеджмент. Какой бизнес они строят?

Forbes Polska с 2017 г. публикует список «30 до 30» перспективных поляков до 30 лет. В этом году под лозунгом: «Молодые поляки, которые покоряют мир».

Достаточно посмотреть на Мацея Шимчика, 19, который оставил обучение в университете UC Berkeley, чтобы развивать стартап SalesPatriot – компанию, которая поражает Кремниевую долину и местных инвесторов. Они поддержали стартап в размере $5 млн. Или Лукаш Бартосще, основатель Wisent.ai, создающий ИИ, который должен понять, как именно работает искусственный интеллект.

Проекты лауреатов часто связаны с здравоохранением – в разных формах. В разговорах они обычно подчеркивали, как для них важно делать влиятельные вещи, полезные и положительно влияющие на мир и одновременно позволяющие строить большой бизнес. Так, основательница стартапа Ouli Анна Гаркави создает устройство для домашней терапии рубцов после кесарева сечения.

Томаш Валигора в своей клинике для мужчин заботится о здоровье, помогая им бороться с дефицитом тестостерона через телемедицинскую платформу. А основатель стартапа Unicorn VR World Якуб Крефт разработал приложение Theraply VR, помогающее детям с проблемами концентрации, моторики, тревожностью или аутизмом.

