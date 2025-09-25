Forbes Polska вдев’яте опублікував список «30 до 30». Цього разу під гаслом: «Молоді поляки, які підкорюють світ». Forbes Ukraine виокремив із лауреатів цьогорічного списку стартаперів, підприємців і топменеджмент. Який бізнес вони будують?
Forbes Polska з 2017 року публікує список «30 до 30» перспективних поляків до 30 років. Цьогоріч під гаслом: «Молоді поляки, які підкорюють світ».
Достатньо подивитися на Мацея Шимчика, 19, який залишив навчання в університеті UC Berkeley, щоб розвивати стартап SalesPatriot – компанію, що вражає Кремнієву долину та місцевих інвесторів. Вони підтримали стартап сумою $5 млн. Або Лукаш Бартосще, засновник Wisent.ai, який створює ШІ, що має зрозуміти, як саме працює штучний інтелект.
Проєкти лауреатів часто пов’язані з охороною здоров’я – у різних формах. У розмовах вони зазвичай підкреслювали, як для них важливо робити впливові речі, корисні та такі, що позитивно впливають на світ і водночас дозволяють будувати великий бізнес. Так, засновниця стартапу Ouli Ганна Гаркаві створює пристрій для домашньої терапії рубців після кесаревого розтину.
Томаш Валіґора у своїй клініці для чоловіків дбає про здоров’я, допомагаючи їм боротися з дефіцитом тестостерону через телемедичну платформу. А засновник стартапу Unicorn VR World Якуб Крефт розробив застосунок Theraply VR, що допомагає дітям із проблемами концентрації, моторики, тривожністю чи аутизмом.
