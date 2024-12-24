«В турбулентности СЕО должен стать предпринимателем». Гендиректор АНЦ Николай Щербина четыре года развивает аптечного лидера Украины. Вот правила его эффективности

СЕО сети аптек АНЦ Николай Щербина научился выжимать максимум из каждого квадратного метра своих аптек. Компания держит лидерскую долю на рынке, хотя ближайший конкурент в полтора раза больше по размерам. В чем секрет?

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

«Аптека-Магнолия», развивающая бренды АНЦ, «Аптека Копейка», ШАР@, более 13 лет удерживает лидерство по доле на аптечном рынке. С 2023-го выручка сети увеличилась на 35%, до 25,8 млрд грн – темпы ее роста на 40% превышают среднерыночные. «Планово выходим на 34 млрд грн в 2024 году», – говорит СЕО АНЦ Николай Щербина, 39. Перед тем, как возглавить АНЦ в 2020-м, Щербина 10 лет проработал в ПриватБанке, шесть из которых – руководил маркетингом.

Ближайший преследователь, сеть «Подорожник», в последние годы сокращает отрыв от АНЦ по объемам продаж, при этом имея в полтора раза большую по размерам сеть. Щербина не сомневается, что сохранит отрыв от амбициозного конкурента.

Беседа сокращена и отредактирована для ясности.

Сеть аптек АНЦ растет и в деньгах, и по количеству аптек. Как расставляете приоритеты?

Моя задача как СЕО – балансировать. Иногда дать людям выдохнуть, в критических местах наоборот нагрузить. Идеальный сценарий – это удовлетворить показатели, за которые я отвечаю, и не потерять команду. Но нельзя постоянно бежать в пиковом напряжении. Как человек, много занимавшийся бегом, я прекрасно понимаю: спринт возможен на короткой дистанции. А мы сейчас бежим марафон.

Вы являетесь лидером по объемам продаж, имея меньшее количество аптек, чем основные конкуренты. Как это достигается?

У меня спрашивают: «Как вам удается оторваться от конкурентов, имеющих на 700 аптек больше?» Это комплекс маленьких шагов, которые по всей цепочке дают нужный эффект.

Как и в любом ритейле, существуют три главных фактора успеха – это место, место и место. Ищем самые лучшие места с самой низкой арендой. Далее ведется большая работа по ассортиментной политике, ценовой политике, диджитализация процессов.

Каждый третий чек – продажа в онлайне.

Возможно ли аптеке создать собственную лавмарку, как monobank или «Новая почта»?

Когда-то я слышал такую фразу: «Чтобы выделяться среди конкурентов, достаточно просто задать себе цель». Действительно, можно работать просто в режиме, как мы это называем шутливо в аптеках, «дайте–возьмите». А можно думать о чем-то большем.

Мы первая и до сих пор единственная в Украине аптека, использующая роботов для ускорения обслуживания – в большинстве аптек есть автоматизированные системы подачи лекарств фармацевта. Сделали ликоматы для автоматической выдачи интернет-заказов. Переосмыслили смысл обслуживания: фармацевт не просто отпускает препарат, а может дать совет к нему на основе подсказок, генерируемых на Data Science моделях.

Фармацевт обязательно скажет, если лекарство, например, нельзя принимать при управлении автотранспортом или если лекарство не желательно принимать вечером. И я слышу положительные отзывы по этим функциям.

Поэтому, чтобы стать лавмаркой, необходимо сознательно направлять усилия на то, чтобы отличаться от конкурентов.

Какова роль онлайн-продаж в вашем росте?

Онлайн и наша система омникальности – это ключевые факторы, благодаря которым мы удерживаем лидерство. Это грамотное динамическое ценообразование на прайс-агрегаторах, развитие своих платформ.

Фиксируем абсолютно аномальную ситуацию: каждый третий чек – продажа в онлайне. Ни в одной стране мира такого нет. У этого явления есть несколько объяснений: это и влияние ковида, и супержесткая ценовая конкуренция, которая сохраняется именно в онлайне, из-за возможности просмотреть все цены за один клик. Влияет и определенная стандартизация и уверенность в качестве лекарства. Ты точно знаешь, что у аптеки есть лицензии, крутая система регуляций. Очень скоро нас ждут времена, когда 50% всех продаж в аптеке будут через онлайн.

Какова ваша философия взаимодействия с фармпроизводителями?

Отношения производителя и аптеки – это как отношения воздуха и легких. То есть, мы не существуем друг без друга, имеем взаимоуважение на очень высоком уровне. Цепочка в целом неразрывна: это производство, дистрибуция, логистика и реализация. Относительно монополизации дистрибуции: как плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, так плох и тот предприниматель, который не мечтает о правильной монополии посредством лучшего покрытия, широты ассортимента и т.д.

Но в современном мире никакие долговременные монополии в принципе невозможны. Всегда найдется тот, кто имеет инвестиции, экспертизу и амбиции избавить вас от этого преимущества. Показателен кейс выхода market by mono, на котором всегда была лидером Rozetka. Хорошо эти правила описаны в книге М.А. Леле Monopoly Rules.

Насколько вы уязвимы к таким рисковым инициативам, как доставка лекарств «Укрпочтой»?

«Укрпочта» (УП) закроет часть потребностей населения, потому что она доходит до самых отдаленных сел, куда мы по экономическим причинам никогда не выйдем. Если она это сделает – низкий ей поклон. Но ведь есть перспектива, что УП попытается масштабировать проект на мегаполисы. Здесь я скептичен. Тяжелее всего – не отпускать лекарства, а выстраивать правильные отношения с клиентами. Система управления стандартами обслуживания – это грандиозная технология и сверхсложный процесс.

Верю ли я в то, что маленький игрок завтра выйдет на рынок и, имея значительные объемы инвестиций, светлую команду, умных людей, передовые технологии, может сдвинуться с рынка? Да, но это не произойдет сразу. И благодаря нашему текущему положению у нас будет время для адаптации.

Человечность важна, но она должна быть дозированной – не нужно полностью разрушать вертикаль.

Внедряете ли модели, протестированные другими ритейл-игроками, которые формируют поведенческие паттерны потребления?

Смотреть на достижения конкурентов нужно не только в своей сфере, но и в других. К примеру, мы с ОККО де-факто работаем на едином транзакционном движке. У нас очень мощная программа лояльности. И то, что вы не получаете уведомлений о необходимости купить витамины, может означать только одно: наша Data Science модель определила, что покупатели этих витаминов в случае таких уведомлений показывают конверсию ниже допустимой.

Любая коммуникация с клиентом должна нести принцип «не навреди». Именно поэтому у нас очень развита программа напоминаний, особенно для потребителей хронического лекарства.

Какие ключевые принципы вы закладываете в основу корпоративной культуры?

Мой совет – начинать всегда с себя. Когда СЕО коммуницирует, люди слышат то, что он говорит, и не слышат того, что он не говорит. Первая задача для управленца – сделать частью своей повестки дня разговор об инновациях с подчиненными топами. Далее происходит цепная реакция на уровне ниже.

Второе – это культура экспериментов. Невозможно запустить инновационный процесс без экспериментов.

Как перестать бояться ошибок? СЕО необходимо научиться публично их признавать. И это, честно говоря, очень неприятно. Но ничто не влияет лучше личного примера.

Какие за эти несколько лет ваши ключевые lessons learned?

Во-первых, управляющий обязан выстроить систему управления, которая станет его фундаментом и опорой во время турбулентности. Моя система – регулярный менеджмент. Мы ее внедряли еще в Привате, потом я ее адаптировал под себя и принес в АНЦ. Если очень коротко, есть золотой принцип менеджмента: хорошо производится та работа, которая регулярно и правильно обсуждается с подчиненными, с исполнителями.

У меня 70% календаря (а в мирное время это было до 90%) занято регулярными встречами по ключевым проектам и направлениям из каждого департамента. Существует так называемая ловушка свободного календаря. Если вы не загрузите свой календарь важными для вас делами, его обязательно загрузят другие чем-то для них важным.

Второй момент – в турбулентные времена СЕО должен стать предпринимателем: сбросить с себя менеджерскую личину и превратиться в горящего своим делом стартапера.

Поддерживать здоровье физическое и ментальное – это обязанность СЕО, которая должна быть прописана в должностной инструкции.

Какие приоритеты СЕО нужно держать на радаре, чтобы развивать собственную компанию? Что бы вы посоветовали?

Конечно, на первом месте люди – клиенты. Не забывайте, что клиент не может быть правильно обслуживаемым без персонала. Нужно дозировать нагрузку и присматриваться к людям, задавать вопросы вне работы – это должно стать частью вашей рабочей рутины. Человечность важна, но она должна быть дозированной – не нужно полностью разрушать вертикаль.

А второй совет – концентрация на себе. Если я устал, раздражен, не выспался, это будет влиять на качество решений. Поэтому поддерживать здоровье физическое и ментальное – это обязанность СЕО, которая должна быть прописана в должностной инструкции.

Что стало самым удивительным при смене сферы с работы в банке на фармритейл?

Удивило, что фармацевтов нельзя называть продавцами. В ПриватБанке было гордостью и честью быть классным продавцом – там продавали все, даже топ-менеджеры. У меня заняло более года, чтобы перестроить систему и донести до фармацевтов, как важно дополнительно предложить клиентам что-нибудь действительно полезное. Этот барьер был самым сложным.