«У турбулентності СЕО має стати підприємцем». Гендиректор АНЦ Микола Щербина чотири роки розвиває аптечного лідера України. Ось правила його ефективності

СЕО мережі аптек АНЦ Микола Щербина навчився витискати максимум з кожного квадратного метра своїх аптек. Компанія тримає лідерську частку на ринку, хоча найближчий конкурент у півтора раза більший за розмірами. У чому секрет?

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

«Аптека-Магнолія», що розвиває бренди АНЦ, «Аптека Копійка», ШАР@, понад 13 років утримує лідерство за часткою на аптечному ринку. З 2023-го виторг мережі збільшився на 35%, до 25,8 млрд грн, – темпи її зростання на 40% перевищують середньоринкові. «Планово виходимо на 34 млрд грн у 2024 році», – каже СЕО АНЦ Микола Щербина, 39. Перед тим, як очолити АНЦ у 2020-му, Щербина 10 років пропрацював у ПриватБанку, шість із яких – керував маркетингом.