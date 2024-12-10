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«С начала войны у команды нет бизнес-целей». СЕО Nestlé в Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли – о трансформации за время войны и новых принципах эффективности. Интервью

Роман Бондарь
Роман Бондарь
Контрибьютор Forbes
Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

6 хв читання

За время войны Nestlé потеряла в Украине 10 млн клиентов, наняла почти 1000 человек и открывает новую фабрику на Волыни. Какую трансформацию пережил украинский бизнес компании и как оставаться эффективным без бизнес-целей, рассказывает генеральный директор Алессандро Дзанелли, 55

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

В первом полугодии 2024 года Nestlé нарастила выручку в Украине на 19%, до 8,2 млрд грн. «2024-й выглядит очень удачно», – радуется СЕО компании Алессандро Дзанелли. Он с 2019 года руководит украинским бизнесом из Киева. С 2021-го Дзанелли – глава региона Юго-Восточная Европа, включающего и Украину. Дел у него хватает.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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