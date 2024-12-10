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«Від початку війни у команди немає бізнес-цілей». СЕО Nestlé у Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі – про трансформацію за час війни та нові принципи ефективності. Інтервʼю

Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

6 хв читання

За час війни Nestlé втратила в Україні 10 млн клієнтів, найняла майже 1000 людей та відкриває нову фабрику на Волині. Яку трансформацію пережив український бізнес компанії та як залишатися ефективним без бізнес-цілей, розповідає генеральний директор Алессандро Дзанеллі, 55

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

У першому півріччі 2024 року Nestlé наростила виторг в Україні на 19%, до 8,2 млрд грн. «2024-й виглядає дуже вдало», – тішиться СЕО компанії Алессандро Дзанеллі. Він з 2019 року керує українським бізнесом із Києва. З 2021-го Дзанеллі голова регіону Південно-Східна Європа, який включає і Україну. Справ у нього вистачає.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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