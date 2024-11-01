Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Лидерство
Дата

Forbes Digital

Как выбрать правильного CEO? Пять советов от основателя Comfy Станислава Рониса

предоставлено пресс-службой
Контрибьютор Forbes

3 хв читання

Станіслав Роніс, Comfy /предоставлено пресс-службой

Основатель Comfy Станислав Ронис Фото предоставлено пресс-службой

Станислав Ронис, 60, в течение 20 лет строил сеть магазинов техники и электроники Comfy и являлся ее неизменным СЕО. В 2017 году он передал управление собственной компанией Игорю Хижняку, работавшему в Comfy операционным директором. Хижняк провел бизнес через ковидный и военный кризисы и руководит во время полномасштабного вторжения. Как ему удался успешный транзит управленческой власти

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Строите и управляете компанией, которая должна прожить дольше вас – должны понять: вы не сможете быть вечным СЕО собственной компании. Пять советов, как воспитать и выбрать мощную замену.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине