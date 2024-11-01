Как выбрать правильного CEO? Пять советов от основателя Comfy Станислава Рониса

Станислав Ронис, 60, в течение 20 лет строил сеть магазинов техники и электроники Comfy и являлся ее неизменным СЕО. В 2017 году он передал управление собственной компанией Игорю Хижняку, работавшему в Comfy операционным директором. Хижняк провел бизнес через ковидный и военный кризисы и руководит во время полномасштабного вторжения. Как ему удался успешный транзит управленческой власти

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Строите и управляете компанией, которая должна прожить дольше вас – должны понять: вы не сможете быть вечным СЕО собственной компании. Пять советов, как воспитать и выбрать мощную замену.