Як обрати правильного CEO? П’ять порад від засновника Comfy Станіслава Роніса

Станіслав Роніс, 60, протягом 20 років будував мережу магазинів техніки та електроніки Comfy і був її незмінним СЕО. У 2017 році він передав управління власною компанією Ігорю Хижняку, який працював у Comfy операційним директором. Хижняк провів бізнес через ковідну і воєнну кризи та керує під час повномасштабного вторгнення. Як йому вдався успішний транзит управлінської влади

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Будуєте та управляєте компанією, яка має прожити довше за вас – маєте зрозуміти: ви не зможете бути вічним СЕО власної компанії. П’ять порад, як виховати й обрати собі потужну заміну.