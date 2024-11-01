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Як обрати правильного CEO? П’ять порад від засновника Comfy Станіслава Роніса

Станіслав Роніс /надано пресслужбою
Станіслав Роніс
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Станіслав Роніс, Comfy /надано пресслужбою

Засновник Comfy Станіслав Роніс Фото надано пресслужбою

Станіслав Роніс, 60, протягом 20 років будував мережу магазинів техніки та електроніки Comfy і був її незмінним СЕО. У 2017 році він передав управління власною компанією Ігорю Хижняку, який працював у Comfy операційним директором. Хижняк провів бізнес через ковідну і воєнну кризи та керує під час повномасштабного вторгнення. Як йому вдався успішний транзит управлінської влади

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Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Будуєте та управляєте компанією, яка має прожити довше за вас – маєте зрозуміти: ви не зможете бути вічним СЕО власної компанії. П’ять порад, як виховати й обрати собі потужну заміну.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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