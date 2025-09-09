Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

17,3 млн грн на роялти. Сколько заработали топовые украинские писатели на продаже бумажных книг в 2024 году? 10 лидеров (без учета Жадана и Издрыка)

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

Заробіток письменника /коллаж Анастасия Решетник

Forbes Ukraine впервые подсчитал, сколько могли заработать самые популярные современные авторы страны от продажи бумажных книг за 2023–2024 годы. Фото коллаж Анастасия Решетник

Forbes Ukraine представляет ренкинг современных украинских писателей. Перед вами – 10 авторов, за творчество которых читатели проголосовали гривней. Чьи книги в 2023–2024 годах покупали чаще всего и кто мог заработать больше остальных?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

17 289 000 грн – по меньшей мере столько роялти, по подсчетам Forbes Ukraine, вместе заработали топ-10 украинских писателей в течение 2023–2024 годов. Количество книг, которые нужно было для этого продать, – 904 000.

Forbes Ukraine впервые подсчитал, сколько могли заработать самые популярные современные авторы страны от продажи бумажных книг за 2023–2024 годы. Это позволило выяснить, кого покупали чаще всего и кто мог больше на этом заработать.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні