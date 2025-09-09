Forbes Ukraine представляет ренкинг современных украинских писателей. Перед вами – 10 авторов, за творчество которых читатели проголосовали гривней. Чьи книги в 2023–2024 годах покупали чаще всего и кто мог заработать больше остальных?

17 289 000 грн – по меньшей мере столько роялти, по подсчетам Forbes Ukraine, вместе заработали топ-10 украинских писателей в течение 2023–2024 годов. Количество книг, которые нужно было для этого продать, – 904 000.

Forbes Ukraine впервые подсчитал, сколько могли заработать самые популярные современные авторы страны от продажи бумажных книг за 2023–2024 годы. Это позволило выяснить, кого покупали чаще всего и кто мог больше на этом заработать.