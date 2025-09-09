Forbes Ukraine презентує ренкінг сучасних українських письменників. Перед вами – 10 авторів і авторок, за творчість яких читачі проголосували гривнею. Чиї книги у 2023–2024 роках купували найчастіше та хто міг заробити найбільше?
17 289 000 грн – щонайменше стільки роялті, за підрахунками Forbes Ukraine, разом заробили топ‐10 українських письменників протягом 2023–2024 років. Кількість книжок, які потрібно було для цього продати, – 904 000.
Forbes Ukraine вперше порахував, скільки можуть заробляти найпопулярніші сучасні автори країни від продажу паперових книг за 2023–2024 роки. Це дозволило побачити, кого купували найчастіше і хто міг найбільше на цьому заробити.
