Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

як «Абук» реагує на зміни ринку аудіокниг в Україні /коллаж Анастасия Савеленко
Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

20 млн грн на аудиокнигах. Спрос на аудиокниги растет, конкурентов все больше. Как «Абук» планирует удержать лидерство?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

Производство аудиокниги обходится в $1500–2000, по словам Триндюка. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Рынок аудиокниг растет. Издательства Vivat и «Наш Формат» наращивают объемы аудиокниг в каталогах, а Librarius издателя Антона Мартынова тестирует ИИ-озвучивание книг, которое может удешевить производство. Выручка одного из крупнейших игроков на рынке, «Абук», за последние годы выросла в восемь раз. Как компания будет держать темп?

Проект «Абук» стартовал в 2019-м с двух человек и 95% собственного производства контента. С тех пор штат вырос в шесть раз, еще десяток дикторов работают на аутсорсе. Растут и доходы: в течение 2020-2024 годов выручка возросла в восемь раз, до 24,9 млн грн, по данным YouControl.

«Абук» производит около восьми-десяти книг в месяц, сообщает владелец компании Даниил Триндюк. 40% контента создают другие студии или издательства. Аудиобиблиотека «Абук» насчитывает более 800 книг. Это направление генерирует около 80% продаж платформы.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні