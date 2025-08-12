Рынок аудиокниг растет. Издательства Vivat и «Наш Формат» наращивают объемы аудиокниг в каталогах, а Librarius издателя Антона Мартынова тестирует ИИ-озвучивание книг, которое может удешевить производство. Выручка одного из крупнейших игроков на рынке, «Абук», за последние годы выросла в восемь раз. Как компания будет держать темп?

Проект «Абук» стартовал в 2019-м с двух человек и 95% собственного производства контента. С тех пор штат вырос в шесть раз, еще десяток дикторов работают на аутсорсе. Растут и доходы: в течение 2020-2024 годов выручка возросла в восемь раз, до 24,9 млн грн, по данным YouControl.

«Абук» производит около восьми-десяти книг в месяц, сообщает владелец компании Даниил Триндюк. 40% контента создают другие студии или издательства. Аудиобиблиотека «Абук» насчитывает более 800 книг. Это направление генерирует около 80% продаж платформы.