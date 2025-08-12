Ринок аудіокнижок зростає. Видавництва Vivat і «Наш Формат» нарощують обсяги аудіокниг у каталогах, а Librarius видавця Антона Мартинова тестує ШІ-озвучування книг, яке може здешевити виробництво. Виторг одного з найбільших гравців на ринку, «Абук», за останні роки зріс у вісім разів. Як компанія триматиме темп?

Проєкт «Абук» стартував у 2019-му з двох людей і 95% власного виробництва контенту. З того часу штат виріс ушестеро, ще десяток дикторів працюють на аутсорсі. Зростають і доходи: упродовж 2020–2024 років виторг зріс увосьмеро, до 24,9 млн грн, за даними YouControl.

«Абук» виробляє близько восьми–десяти книг на місяць, каже власник компанії Данило Триндюк. 40% контенту створюють інші студії або видавництва. Аудіобібліотека «Абук» налічує понад 800 книг. Цей напрям генерує близько 80% продажу платформи.