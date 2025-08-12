Підписка від 49 грн
як «Абук» реагує на зміни ринку аудіокниг в Україні
20 млн грн на аудіокнижках. Попит на аудіокниги зростає, конкурентів більшає. Як «Абук» планує втримати лідерство?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Виробництво аудіокниги обходиться в $1500–2000, за словами Триндюка. Фото колаж Анастасія Савеленко

Ринок аудіокнижок зростає. Видавництва Vivat і «Наш Формат» нарощують обсяги аудіокниг у каталогах, а Librarius видавця Антона Мартинова тестує ШІ-озвучування книг, яке може здешевити виробництво. Виторг одного з найбільших гравців на ринку, «Абук», за останні роки зріс у вісім разів. Як компанія триматиме темп?

Проєкт «Абук» стартував у 2019-му з двох людей і 95% власного виробництва контенту. З того часу штат виріс ушестеро, ще десяток дикторів працюють на аутсорсі. Зростають і доходи: упродовж 2020–2024 років виторг зріс увосьмеро, до 24,9 млн грн, за даними YouControl.  

«Абук» виробляє близько восьми–десяти книг на місяць, каже власник компанії Данило Триндюк. 40% контенту створюють інші студії або видавництва. Аудіобібліотека «Абук» налічує понад 800 книг. Цей напрям генерує близько 80% продажу платформи. 

