Как развить в себе способность вдохновлять команду? Почему креативность – самый лучший способ преодолеть тревогу? И что поможет предотвратить выгорание команды лучше, чем дорогостоящие программы корпоративного благосостояния? Forbes Ukraine собрал шесть интересных книг о психологии, которые вышли в 2025 году и пригодятся предпринимателям и лидерам

«Вдохновлять», Адам Галински

Когда аспирант Адам Галински впервые пришел на занятия в Принстонском университете, очень нервничал. Лектором был будущий лауреат Нобелевской премии по экономике, поведенческий психолог Дэниел Канеман. «Хотя прошло уже 30 лет, я до сих пор помню, как изменилось поведение [Канемана], когда я впервые заговорил на занятии: он скривил лицо, покачал головой и отрубил, что это совсем неправильно», – вспоминает Галински в книге «Вдохновлять». Прежде чем он смог заговорить снова в классе Канемана или на любом другом занятии, прошло несколько недель.