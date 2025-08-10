Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Як надихати, управляти емоціями і перестати тривожитись? Шість нових книг про психологію, що корисні підприємцям і лідерам

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

книги про психологію /колаж Анастасія Решетнік

Новий погляд на емоційний інтелект, тривожність і вигорання. Шість цікавих книг про психологію, що вийшли в 2025 році. Фото колаж Анастасія Решетнік

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:39 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:39

Як розвинути в собі здатність надихати команду? Чому креативність – найкращий спосіб подолати тривогу? І що допоможе запобігти вигоранню команди краще, ніж дороговартісні програми корпоративного добробуту? Forbes Ukraine зібрав шість цікавих книг про психологію, що вийшли в 2025 році та стануть у пригоді підприємцям і лідерам

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

«Надихати», Адам Галинські

Коли аспірант Адам Галинські вперше прийшов на заняття в Принстонському університеті, страшенно нервував. Лектором був майбутній лауреат Нобелівської премії з економіки, поведінковий психолог Деніел Канеман. «Хоча минуло вже 30 років, я досі памʼятаю, як змінилася поведінка [Канемана], коли я вперше заговорив на занятті: він скривив обличчя, похитав головою і відрубав, що це зовсім неправильно», – згадує Галинські у книзі «Надихати». Перш ніж він зміг знову заговорити в класі Канемана чи на будь-якому іншому занятті, пройшло кілька тижнів.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні