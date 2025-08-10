Як розвинути в собі здатність надихати команду? Чому креативність – найкращий спосіб подолати тривогу? І що допоможе запобігти вигоранню команди краще, ніж дороговартісні програми корпоративного добробуту? Forbes Ukraine зібрав шість цікавих книг про психологію, що вийшли в 2025 році та стануть у пригоді підприємцям і лідерам

«Надихати», Адам Галинські

Коли аспірант Адам Галинські вперше прийшов на заняття в Принстонському університеті, страшенно нервував. Лектором був майбутній лауреат Нобелівської премії з економіки, поведінковий психолог Деніел Канеман. «Хоча минуло вже 30 років, я досі памʼятаю, як змінилася поведінка [Канемана], коли я вперше заговорив на занятті: він скривив обличчя, похитав головою і відрубав, що це зовсім неправильно», – згадує Галинські у книзі «Надихати». Перш ніж він зміг знову заговорити в класі Канемана чи на будь-якому іншому занятті, пройшло кілька тижнів.