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Книжкова країна 2025 на ВДНГ /Сергей Сивяков / «Книжкова країна»
Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

90 000 книг за четыре дня. Третья «Книжкова країна» на ВДНХ установила рекорд продаж. Сколько заработали издатели и книжные магазины?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

5 хв читання

С 24 по 27 апреля на третьей «Книжковій країні» приобрели рекордное количество книг. Фото Сергей Сивяков / «Книжкова країна»

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Один из крупнейших книжных фестивалей «Книжкова країна» в третий раз состоялся на ВДНХ. За четыре дня его посетило более 72 500 человек, по подсчетам организаторов. Довольны ли результатом издательства и книжные магазины?

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