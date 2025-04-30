90 000 книг за четыре дня. Третья «Книжкова країна» на ВДНХ установила рекорд продаж. Сколько заработали издатели и книжные магазины?

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Один из крупнейших книжных фестивалей «Книжкова країна» в третий раз состоялся на ВДНХ. За четыре дня его посетило более 72 500 человек, по подсчетам организаторов. Довольны ли результатом издательства и книжные магазины?
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