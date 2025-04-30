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Книжкова країна 2025 на ВДНГ /Сергій Сівяков / «Книжкова країна»
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Forbes Digital

90 000 книг за чотири дні. Третя «Книжкова країна» на ВДНГ встановила рекорд продажів. Скільки заробили видавці та книгарні?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

5 хв читання

З 24 по 27 квітня на третій «Книжковій країні» придбали рекордну кількість книг. Фото Сергій Сівяков / «Книжкова країна»

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Один із найбільших книжкових фестивалів «Книжкова країна» втретє відбувся на ВДНГ. За чотири дні його відвідали понад 72 500 людей, за підрахунками організаторів. Чи задоволені результатом видавництва та книгарні?

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