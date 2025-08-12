Forbes Digital підписка
«А мой в «Азове». Громкая рекрутинговая кампания собрала 600 000 отзывов в соцсетях. Кто ее создал и сколько это стоило

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

А мій в Азові реклама /Юлия Лободюченко

Новая реклама «Азова» вызвала резонанс в соцсетях. Как она создавалась и каков бюджет роликов? Фото Юлия Лободюченко

«А мой в «Азове» – первая рекрутинговая кампания бригады, обращающаяся к женщинам. Только в Instagram ролики получили более 2,5 млн просмотров. В соцсетях на кампанию отреагировали сотни тысяч человек. Каков бюджет резонансных роликов и как «Азов» финансирует свои кампании?

Житний рынок в Киеве, две женщины делают покупки. «Теперь брони ни у сына, ни у мужа, сидят дома, – жалуется одна. – А твой что, «работает» или дома сидит?». «А мой в «Азове», – отвечает другая. Рынок на секунду замирает, на первую героиню падают вопросительные взгляды.

Рекламная кампания «А мой в «Азове» стартовала 5 августа. Четыре видеоролика, героями которых стали родственники военных, обыгрывают схожие ситуации в салоне красоты, на СТО и на почте.

