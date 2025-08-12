Прослухати матеріал
«А мій в «Азові» – перша рекрутингова кампанія бригади, що звертається до жінок. Лише в Instagram ролики отримали понад 2,5 млн переглядів. У соцмережах на кампанію відреагували сотні тисяч людей. Який бюджет резонансних роликів і як «Азов» фінансує свої кампанії?
Житній ринок у Києві, дві жінки роблять покупки. «Тепер броні ні в сина, ні в чоловіка, сидять вдома, – скаржиться одна. – А твій що, «робить» чи теж удома сидить?». «А мій в «Азові», – відповідає інша. Ринок на секунду завмирає, на першу героїню падають питальні погляди.
Рекламна кампанія «А мій в «Азові» стартувала 5 серпня. Чотири відеоролики, героями яких стали родичі військових, обігрують схожі ситуації в салоні краси, на СТО й на пошті.
