Дизайнер Екатерина Сильченко и ивент-мейкер Сергей Неклева провели свадебную церемонию во время модного показа. Романтический пиар-ход от основательницы бренда The Coat произвел фурор на Ukrainian Fashion Week. Forbes Ukraine рассказывает, сколько могло стоить фешен-шоу.

8 сентября, финальный показ киевской недели моды. Коллекцию весна-лето 2026 года представляет бренд The ​​Coat Екатерины Сильченко. Вслед за моделями на подиум выходит сама дизайнер. Через несколько минут на глазах у 700 гостей показа Сильченко в белом кружевном платье выходит замуж за владельца ивент-агентства S*Event Сергея Неклеву. Молодоженов благословляет соучредительница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Неожиданная церемония завершила UFW, который был посвящен взаимодействию моды и культуры. Показ состоялся в перформанс-павильоне «Кит» на ВДНХ, которым занимается команда киевского фестиваля «Кураж». Именно во время одного из событий «Куража» начались отношения Сильченко и Неклевы, рассказывала основательница The Coat в YouTube-проекте Рамины Эсхакзай.