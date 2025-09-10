Дизайнерка Катерина Сільченко та івент-мейкер Сергій Неклева провели весільну церемонію під час модного показу. Романтичний піар-хід від засновниці бренду The Coat спричинив фурор на Ukrainian Fashion Week. Forbes Ukraine розповідає, скільки могло коштувати фешн-шоу.

8 вересня, фінальний показ київського тижня моди. Колекцію весна-літо 2026 представляє бренд The Coat Катерини Сільченко. Слідом за моделями на подіум виходить сама дизайнерка. За декілька хвилин на очах у 700 гостей показу Сільченко в білій мереживній сукні виходить заміж за власника івент-агенції S*Event Сергія Неклеву. Молодят благословляє співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Неочікувана церемонія завершила цьогорічний UFW, який було присвячено взаємодії моди та культури. Показ відбувся у перформанс-павільйоні «Кит» на ВДНГ, яким опікується команда київського фестивалю «Кураж». Саме під час однієї з подій «Куражу» зародилися стосунки Сільченко та Неклеви, розповідала засновниця The Coat у YouTube-проєкті Раміни Есхакзай.